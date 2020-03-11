工研院獲全球百大創新機構獎 提2030年科技三大願景

工研院獲頒美國科睿唯安 (Clarivate Analytics) 德溫特全球百大創新機構獎，今 (11) 日舉辦成果發表會，工研院也針對 2030 年未來科技發展提出三大願景，包含智慧生活、健康樂活與永續環境，台灣今年共有 4 家機構企業獲獎，除工研院外，還包含鴻海 (2317-TW)、宏達電 (2498-TW)、廣達 (2382-TW)。

工研院表示，本次國際上僅有 4 家學研機構獲選，工研院與法國原子能署、德國夫朗和婓協會、加州大學等機構並列，展望未來，提出 2030 三大創新應用，包括智慧生活、健康樂活與永續環境等，持續分享電子光電、資通訊、機械、綠能、材化、生醫等六大領域的核心技術。

工研院也展示手持式超音波影像系統，透過可攜式設計協助醫生進行病患身體器官功能評估與診斷，目前已與鴻海合作，以非醫療產品進行國外市場測試，另一方面，也針對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，積極研發專用超音波探頭，預計半年後可望在台大醫院進行場域驗證。

科睿唯安今年報告分析範圍也拓展到百大機構外，統計前 1000 大的台灣創新機構中，有高達 66% 集中在硬體與電子產業，學術及政府研究機構則約 25%，顯示產業有過度集中化趨勢，工研院表示，將擴展更多領域的研發能量。