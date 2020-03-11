這3處靠輕軌助攻？專家：豬腦袋想都知道不行

「交通」是許多人在買房前考慮的重點，除了自行駕車之外，有多數人會選擇搭乘台鐵、高鐵、捷運、公車等交通工具，輕軌也是選項之一，而台灣各項軌道建設，正隨著前瞻基礎建設計畫發展中；只不過有些地方的輕軌建設，卻被認為沒有必要，主因就是可能無法解決塞車問題。

房市專家 Sway 在節目上表示，淡海輕軌在淡水就是一個失敗的例子，淡海房市一坪 15 萬的空屋還有一大堆，代表當地房市沒有受惠輕軌。除此之外，他也點出台灣各地有幾個地方的輕軌根本是沒必要的。

Sway 首先指出的地方就是基隆，當地有很多蓋輕軌的聲浪，還有基隆輕軌要拉到汐止之類的說法，但他認為這些都只是政治放利多，因為雙向二車道的中正路，平常就已經塞成這樣了，還要捨去中間兩線道蓋輕軌，用豬腦袋想都知道不能蓋，「是不用開車了是不是？」甚至直言蓋好前跟蓋好都「死定了」。

第二個喊蓋輕軌的地方為新竹，Sway 表示，新竹這邊一直在推廣蓋輕軌，可是現在上下班就已經有滿滿的車潮，又要在中間拉一條輕軌，直呼這項建設根本就是在「騙票」。

最後就是高雄輕軌，二階的路線 2 年前才被美術館附近的居民抗議，認為政府藐視民意。對此 Sway 表示，美術館路（大順路）這麼漂亮，突然出現一個輕軌，「不塞死、不醜死才怪」，而且他也納悶，為何政府當年會規畫出這麼奇怪的東西，導致抗議聲浪不斷，所以他才認為這些地方輕軌並沒有多好。