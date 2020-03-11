油價暴跌狂漲恐影響產業 經長下周將與四大產業座談

全球油價急漲急跌，根據中油浮動油價機制計算，下周油價可能大跌 3.8 元，市場擔憂油價波動大，恐影響台灣產業經濟發展，經濟部長沈榮津今 (11) 日出席立法院經濟委員會前受訪表示，國際油價起伏過大，將持續評估，下周起也將與四大產業陸續座談。

沈榮津表示，近期油價起落，對於台灣經濟發展仍有極大不確定性，下周將陸續跟資通訊 (ICT)、民生化工、金屬機電、內需型產業聯繫，了解產業狀況。

至於油價下降是否調整電價，沈榮津指出，電價調整將以三個方向進行，包含照顧民生、穩定電價、節約能源，最終是否調整，尊重電價費率委員會決定，預計 3 月底審議完成。

日前沙烏地阿拉伯、俄羅斯針對減產協商破裂，導致國際原油價格單日崩跌 24%，創下 1991 年波斯灣戰爭爆發以來最大單日跌勢，但隨著俄羅斯釋出善意，國價油價回漲逾 8%。

另一方面，針對有立委質疑口罩實名制 2.0 推行預購，但需民眾再多付 7 元物流費，並不合理，對此，沈榮津表示，台灣口罩價格相較全球仍屬合理，政院是從受益者角度來評估，尊重相關機關的決定。

未來是否做口罩防疫外交，沈榮津表示，現階段口罩仍強調國內優先、穩定供應，未來國內需求滿足後，將與外交部討論。