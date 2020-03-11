

◆盤勢分析

1. 周一全球股市歷經金融危機爆發以來最大跌幅之後，周二晚間陸續傳出各國將推出振興政策，激勵美股四大指數全面上漲，收盤四大指數漲幅介於 4.89~6.31%。指標股全面收紅，高通、APPLE、NVIDIA、特斯拉漲幅超過 5%，台積電 ADR 上揚 5.19%。

2. 週二晨間因美股暴跌，亞洲股市同步承壓，台股早盤下殺近 150 點，一度失守 10,900 點大關，但盤中傳出美國總統有意減稅搶救經濟，美期、亞股同步翻揚，帶動加權指數由紅翻黑，最終台股收在 11,003.54 點，上漲 25.90 點，漲幅 0.24%。。

3.OTC 指數開低震盪，盤中再創波段低，但未跌破 2/3 低點，尾盤緩步走高，終場下跌 0.04%，收在 139 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開低走高收紅 K 棒，盤中再創波段新低，短天期均線維持偏弱格局

(2) 量能：成交量微縮至 2056.50 億元，後續仍以維持漲價量增、價跌量縮為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 79.19 億元；外資 - 84.69 億元、投信 - 1.98 億元、自營 + 7.48 億元。

5. 記憶體：DRAM 價格 1Q20 正式止跌回升，市調機構集邦科技預期，2Q20 因宅經濟需求推升，DRAM 合約價可望持續走揚，帶動模組 4967 十銓、8088 品安、3260 威剛、2344 華邦電早盤快速轉強。

6.PCB：2368 金像電受惠高速傳輸與網通需求，前兩個月營收年增 9.93%，股價再拉出第二根漲停；CCL 雙雄 2383 台光電、6213 聯茂股價轉強。

7. 散熱：族群 2 月營收普遍走弱，但 5G 仍為下半年電子重要產品，散熱模組 3338 泰碩、3324 雙鴻、3017 奇鋐週二尾盤股價量出轉強。

8. 磊晶：市場氣氛轉趨和緩，矽晶圓重獲市資金挹注，3532 台勝科、5483 中美晶股價轉強；氮化鎵有望成為未來快充新產品，磊晶廠 3016 嘉晶、3707 漢磊股價衝高。

9. 操作建議：目前國際股市快速急挫，短線跌幅已深，台股波段累計跌幅近 1500 點，有機會迎來兩到三天的短線反彈，可關注跌深、漲價題材相關個股少量操作。

10. 新普去年賺 2 個股本 配息 14.5 元：新普 2019 年度財報，全年獲利年增 19.1％，EPS 達 20.68 元，創下歷史新高紀錄，全年獲利大豐收，新普董事會決議配發 14.5 元現金股利，盈餘發放比率達 70.1％，以昨日新普收盤價計算，隱含現金殖利率突破 5％，連三年股息站穩一個股本以上。

11. 臻鼎 - KY 收購先豐 搶進基地台與汽車雷達市場：4958 臻鼎 - KY 宣布以發行新股方式，購併 PCB 廠 5349 先豐，預計換股比例為臻鼎 0.2 股換發先豐 1 股，由臻鼎 - KY 取得先豐百分百股權，先豐下市，並成為臻鼎 - KY 百分百子公司。由於先豐是易利信、諾基亞的基地台板主要供應商，同時先豐近年來在汽車板的發展已久，臻鼎 - KY 透過收購，順利切入通訊與汽車雷達市場，產品線更為完整。

