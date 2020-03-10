Google在台推Google Play Points獎勵計畫 搶攻點數經濟

搶攻點數回饋市場，Google 今 (10) 日宣布在台灣推出 Google Play Points 計畫，讓消費者透過購買應用程式、遊戲、電影或書籍等獲得點數回饋，並可運用點數在 Google Play 上進行購買、消費折抵，台灣也是繼日本、南韓、美國後，第 4 個推出相關服務的市場，香港也同步推出。

Google 表示，Google Play 從 2012 年推出以來，陸續提供應用程式、遊戲、電影、圖書等一站式服務，至今累積 190 個國家 / 地區、超過 20 億用戶，而台灣是 Google Play 全球前五大市場，因此決定在台灣第一次推出使用者獎勵計畫。

Google 台灣總經理林雅芳表示，台灣是全球第 4 個推出相關服務，看好今年在 5G 行動網路上線後，針對使用者、開發者推出點數回饋機制，將打造行動市場生態圈、共創雙贏，點數經濟也有助提升台灣用戶黏著度，服務預計本周上線。

Google 指出，使用者可以透過購買、活動累積 Play Points，並用來兌換應用程式、遊戲中的寶物、道具、優待券等，獎勵計畫共分為 5 個等級，包含銅級、銀級、黃金級、白金級和鑽石級，每消費 30 元可累積 1-2 點 Play Points，而每 100 點 Play Points 也可兌換新台幣 30 元 Google Play 抵用金。

觀察點數經濟在台灣崛起，從行動支付電子錢包街口支付、Pi 錢包推出消饋回饋街口幣、Pi 幣，可抵用現金模式後開始發酵，娛樂生活品牌 KKBOX 日前也宣布推出 KK ID(KK 帳號)、KK Points 點數回饋機制，整合會員資訊搶攻點數商機，打造數位娛樂生活圈。