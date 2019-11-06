KKBOX整合集團會員、搶攻點數商機 目標明年活躍用戶數翻倍

娛樂生活品牌 KKBOX 今 (6) 日宣布推出全新服務機制 KK ID(KK 帳號)、KK Points 點數回饋機制，整合會員資訊搶攻點數商機，打造音樂娛樂體驗生活圈，KKBOX 總裁李明哲表示，將整合線上與線下娛樂生活，從音樂延伸到娛樂生活 (Lifestyle) 發展，目標明年活耀用戶數翻倍。

隨著傳播媒體陸續推出訂閱制服務，李明哲表示，KKBOX 也希望運用自身 15 年的經驗與用戶，打造娛樂生活生態圈，目前 KKBOX 約有 1000 萬活耀訂閱會員，而實質每日活耀用戶數約 100 多萬，今年推出 KK ID 計畫後，預期明年每月活耀用戶數將可達現階段的 2 倍，未來不排除朝訂閱式經濟發展。

李明哲表示，KK ID 將串聯集團旗下近 10 個娛樂生活服務與品牌，包含 KKTIX 電子票券服務、KKLIVE、 JUSTLIVE 就是娛樂、KKTV、影音演唱會票務的 KKBOX Prime 會員服務等，預計明年第 1 季將結合 OTT 業者、媒體、雜誌等外部合作夥伴，擴大娛樂生活服務。

另一方面，李明哲表示，KKBOX 也同步推出娛樂生活點數回饋計畫 KK Points ，只要於 KKBOX 旗下娛樂服務消費，都可累積 KK Points，各項服務所累積的點數將可運用在 KKBOX 風雲榜、熱門電影、偶像周邊、LIVE 演出、專屬體驗與票券優惠等 6 大領域當中，提升用戶體驗。

而面對 Youtube Music 等各品牌相繼進軍音樂串流服務市場，李明哲表示，單就音樂服務來看，各家服務都很類似，未來關鍵還是在於如何從音樂延伸出更多服務、功能，如提供更多資訊、歌手互動等，這也是 KKBOX 在努力做的方向。