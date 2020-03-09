宏碁2月營收月減17% 估供應鏈Q2回歸正常

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收，受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，合併營收達 112.31 億元，月減 17.1%、年減 22.4%，創下 2005 年來單月新低，累積今年前 2 月合併營收 247.84 億元，年減 20.4%，宏碁表示，供應鏈受肺炎影響仍在恢復中，預期第 2 季中旬可回歸正常。

宏碁表示，短期供應鏈有運輸問題，不過組裝生產正常，庫存也足夠，無斷鏈問題，廠商復工率已達 7 成以上，展望今年，成長動能將來自電競、輕薄筆電，預期下半年可望迎來爆發性成長。

宏碁旗下新事業動能持續發酵，旗下安碁資訊 (6690-TW)2 月合併營收達 5333.7 萬元，月增 32.91%、年增 35.4%，展碁國際營收也年增 53.5%，表現顯著，展碁國際也預計在 3 月底登錄興櫃交易。

技嘉 (2376-TW) 今也公告 2 月合併營收達 46.68 億元，月減 25.36%、年增 22.35%，為近 8 個月低點，展望今年，短期雖受疫情影響營運，但仍看好顯卡與雲端伺服器全年成長性，累計今年前 2 個月合併營收 109.23 億元，年增 19.02%。