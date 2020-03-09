燿華前2月營收24.92億元年減近2成 訂單能見度偏低

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收 10.57 億元，月減 26.37%，年減 9.63%；累計前 2 月營收 24.92 億元，年減 19.73%，受到肺炎疫情影響，中國 EMS 廠復工進度緩慢，加上歐美客戶受限疫情干擾，導致目前訂單能見度已偏低。

燿華主管指出，依目前規劃，南通廠將在今年 7 月底全面量產，而上海展華將在 8 月停產，燿華中國 PCB 產能將由南通廠全面獨力扛起重任。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季已完成設備進駐，目前進入試產階段，月產能達每月 90-100 萬平方呎，高於目前現有上海展華廠產能。目前燿華中國廠產能仍以上海展華為主，該廠已復工生產，與南通廠相互支援。

燿華去年營收 224.18 億元，創新高，年增 14.73%，由於軟硬結合板獲蘋果無線藍牙耳機與車載應用採用，推升全年營運衝高，但目前則因中國 EMS 廠面對新冠疫情復工進度緩慢，加上歐美客戶受限疫情難以快速確認訂單，使得訂單能見度偏低。

燿華自結 2019 年稅前盈餘 22.71 億元，稅後純益 17.32 億元，創新高，年增 1.63 倍，每股純益達 2.8 元。