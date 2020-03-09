【日盛投顧】指數失守年線

◆盤勢分析

1. 新冠肺炎疫情延燒，加上 OPEC 減產協議破裂，油價創波段低，美股期貨一度觸發熔斷機制，全球股市陰霾籠罩，指數最終下跌 344.17 點，跌幅 3.04%，收在 10，977.64 點，成交金額為 2，319.32 億元。三大法人合計賣超 601.2 億元，外資賣超 545.6 億元、投信買超 8.4 億元、自營商賣超 64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，結構不利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

(2)、均線：支撐為 10700 點附近，壓力為月線 (約 11，500 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線整理格局。

3. 櫃買指數跌幅 3.6%，收在 139.06 點，同步加權指數重挫。支撐為前低約 135.5 點附近，壓力為 5 日線 143 點附近，KD 交叉向下，9 日 K 值低於 50，短線整理格局。

4. 觀盤重點：指數現階段回測年線，止跌首要條件仍是先重返 5 日線支撐，然而上方缺口能否完全封閉需留意，近期量價不宜再背離走勢，操作建議汰弱擇強，不宜躁進，資金比重不宜過高，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需等。

生技、風電、防疫相關等抗跌

1. 生技：隨著疫情蔓延，加上印度限制 26 項藥物及原料出口，也使得生技族群有望獲得轉單題材，相關個股如 1762 中化生、4119 旭富、4746 台耀、4102 永日等短期營運有望受惠。

2. 風電：離岸風電仍是政策扶持的產業，今年需求可望優於去年需求，相關個股如 9958 世紀鋼、8463 潤泰材、1519 華城等股價相對指數抗跌。

3.MCU：受惠疫情帶動額溫槍需求大增，且可能產生缺貨的情況，相關個股如 5471 松翰、6202 盛群、4919 新唐、6457 紘康、4952 凌通等有機會挹注業績。

4.PCB：ABF 基板需求欲小不易，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，中小型的 8155 博智、2368 金像電等近期強勢。