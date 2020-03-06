旺宏每股擬配息1.2元 配息率寫7年高 6吋晶圓廠將淘汰停產

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事會今 (6) 日決議通過股利分派案，每股擬發 1.2 元現金股利，維持前 2 年的配息水準，配息率約 73.2%，寫下近 7 年新高，以今日收盤價計算，現金殖利率約 3.4%。董事會並通過將 6 吋晶圓廠淘汰停產，以全力衝刺 8 吋與 12 吋業務。

旺宏董事會今日通過，為提升公司技術與競爭力，決議將 6 吋晶圓廠淘汰停產。旺宏表示，由於生產設備、零配件市場上都已買不到，加上近幾年來均處於損平狀態，因此決議停產，全力衝刺 8 吋與 12 吋晶圓廠業務。

據旺宏指出，2017 年 6 吋產能約 30 萬片，2018 年已減產至 31.8 萬片，當年度共產出約 27.3 萬片 6 吋晶圓，不過，到了去年，產能已降至 28.44 萬片，產出也縮減至 23.5 萬片，去年 6 吋晶圓廠占旺宏整體營收占比約 3.3%。

對於 6 吋停產後續處理，旺宏表示，將通知客戶進行最後採購、或轉往 8 吋代工產線，並逐步安排 6 吋晶圓廠約 330 名全體員工，轉調公司相關工廠或單位。

旺宏去年稅後純益 30.12 億元，年減 67%，每股純益 1.64 元，為近 3 年低點。而董事會今日通過每股擬配息 1.2 元，維持前 2 年配息水準，且配息率達 73.2%，近 7 年新高。