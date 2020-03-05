〈美股早盤〉美疫情進入緊急狀態 道瓊早盤跌逾800點

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國持續擴大，且確診及死亡病例皆呈現增加趨勢，加州、佛州、及華盛頓州皆宣佈進入緊急狀態，導致市場不安情緒升溫，並擔憂疫情將會對於美國經濟造成嚴重的衝擊。

因此，週四 (5 日) 美股結束了前一交易日的漲勢，四大指數早盤皆出現重挫，道瓊指數更是大跌超過 800 點；台積電 ADR 則是下跌了 2.05%。

武漢肺炎疫情

週四 (5 日) 中國國家衛生健康委員會公布，3 月 4 日中國新增確診病例為 139 例，新增死亡病例為 31 例。截至 3 月 4 日止，累計確診病例為 80409 例，累計死亡病例則為 3012 例。

另外，南韓的武漢肺炎確診病例在週四 (5 日) 突破 6 千人，達 6088 人，累計死亡病例則達 40 人。儘管越來越多跡象顯示南韓經濟面臨疫情的強大衝擊，但南韓央行卻在上週意外維持基準利率在 1.25% 不變。經濟學家預估央行將會於 4 月份的利率會議宣佈降息。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (5 日) 公佈了 2 月 29 日當週初領失業金人數，報 21.6 萬人，較前值 21.9 萬人下降，顯示儘管疫情對於全球經濟造成了衝擊，但美國的就業市場仍尚未受到影響。

截至台北時間週四 (5 日)23 時許：

道瓊指數下跌 822.19 點或 -3.03%，暫報 26268.67 點

那斯達克下跌 208.69 點或 -2.31%，暫報 8809.40 點

標普 500 下跌 81.25 點或 -2.60%，暫報 3048.86 點

費半下跌 40.37 點或 -2.26%，暫報 1749.20 點

台積電 ADR 下跌 2.05% 至每股 55.90 美元

十年期美債殖利率下跌 5.32% 至殖利率 0.939%

紐約輕原油上漲 0.02% 至每桶 46.79 美元

布蘭特原油下跌 0.35% 至每桶 50.95 美元

黃金上漲 1.01% 至每盎司 1659.65 美元

美元指數下跌 0.42% 至 96.898 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 3.27%，達 725 美元。

由於疫情爆發導致特斯拉供應鏈緊縮，使該公司在中國生產製造的 Model 3，被迫使用較舊、處理速度較緩慢的晶片 HW 2.5。HW 2.5 晶片相較於先前使用的 HW3.0 晶片，兩者性能相差了 21 倍左右，因此導致特斯拉於近期收到幾起中國車主的投訴。對此特斯拉已回應，表示一旦恢復供應，將為 Model 3 車主免費更換為 HW 3.0 晶片。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍早盤下跌 2.97%，達 95.61 美元。

雪佛龍於週二 (3 日) 表示，計劃在未來 5 年內，將透過發放股利及購買庫藏股等方式，將現金發還予股東。由於武漢疫情導致全球石油需求量降低，因此，雪佛龍預估短期內油價將不會明顯上漲，且該公司亦無擴產計劃。該公司預估在未來 5 年期間，每年的生產規模將以 3% 速度成長，成長幅度低於先前所預估的 4.4%。

富國銀行分析師 Roger Read 表示，預期雪佛龍每年將提高股利發放 5% 至 8%，目前該公司的現金殖利率為 5.2%。

Zoom(ZM-US)

Zoom 早盤下跌 2.81%，達 113.51 美元。

視頻會議軟體公司 Zoom 於週三 (4 日) 美股盤後公佈 2020 年 Q4 及全年度財報，營收及獲利皆優於預期。該公司於第四季的營收達 1.883 億美元，同比增長 78%，且高於公司的預估值 1.75 億至 1.76 億美元區間。另外，第四季的每股盈餘則為 0.1 美元，高於預估值 0.07 美元。

由於受到武漢肺炎疫情的影響，導致企業紛紛取消出差及會議行程，預估將有望刺激 Zoom 的業務成長。該公司股價在過去一年來，已上漲了超過 60%。

今日關鍵經濟數據：

美國截至 2/29 當週初領失業金 (萬人) 報 21.6，預估 21.7，前值 21.9

美國截至 2/29 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 21.3，前值 20.98

美國 Q4 非農生產力終值報 1.2%，預估 1.3%，前值 1.4%

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析：

RaboBank 分析師 Richard McGuire 表示，由於疫情導致市場不安情緒升溫，使投資人減少對於風險性資產的持有，但隨著美國聯準會等各國央行實施降息措施，再加上各國政府表示將積極採取各項刺激政策，以因應疫情對於經濟所造成的衝擊，促使風險性資產再度獲得市場的青睞。因此，目前投資人正在針對這兩項因素進行評估，並從中取得平衡。

Fundstrat 分析師 Tom Lee 則表示，目前 S&P 500 指數中，有 90% 公司的股價，已經連續 6 個交易日低於 10 天移動平均線，而在過去 12 年中，這樣的情況僅發生過 4 次。