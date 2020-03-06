美肺炎疫情擴大 恐衝擊美國就業市場

美國勞工部於週四 (5 日) 公佈了 2 月 29 日當週的初領失業金人數，報 21.6 萬人，較前值 21.9 萬人減少 3 千人，並維持在近半世紀以來最低水位，顯示儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球經濟造成了衝擊，但美國的就業市場仍尚未受到影響。

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

另外，美國勞工部將於週五 (6 日) 公佈 2 月份的新增非農就業人口，市場預估將達 17.5 萬人，雖然低於 1 月份的 22.5 萬人，但仍維持在去年一整年的平均值。

美國新增非農就業人數 (圖：Bloomberg)

儘管疫情所造成的影響還尚未反映在就業市場，但法國興業銀行的首席經濟學家 Stephen Gallagher 卻表示，由於企業取消了會議及海外出差行程，對於營運活動造成影響，預期將會導致僱主開始減少人員的僱用計劃，並反映在 3 月及 4 月的就業市場數據中。

根據經濟學家預估，由於休閒觀光 / 酒店餐飲業、運輸倉儲業、及製造業所受到的影響較大，來自這些產業的就業人口也將會明顯下降。

休閒觀光、酒店餐飲業

隨著美國確診及死亡病例持續上升，美國政府開始加強旅遊禁令，且企業及個人皆紛紛取消旅遊行程，預期將使休閒觀光、及酒店餐飲業減少人員僱用，由於該產業僱用人數，佔了美國整體非農就業人數的 11%，因此，預期將會對於美國的就業市場造成衝擊。

運輸倉儲業

由於疫情導致生產線中斷、以及訂單交貨的延後，因此造成美國港口貨運量的下滑，加州洛杉磯港於 2 月份的貨櫃吞吐量下滑了 25%。

另外，由於疫情導致航班取消，並對於航空業者造成衝擊，聯合航空 (UAL-US) 於週三 (5 日) 表示，計劃於 6 月底之前凍結招聘。

製造業

去年一整年，由於受到貿易不確定性、全球消費需求低迷、以及波音 (BA-US) 停產 737 MAX 機型的影響，導致製造業的就業景氣低迷，而隨著疫情爆發，預估 2 月份的製造業就業人數將會下降，並呈現連續 3 個月下滑的趨勢。

美國製造業就業人數變化 (圖：Bloomberg)

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