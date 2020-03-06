疫情升溫之際 美國房市成海外投資人避險選擇？

隨著全球疫情升溫，投資人無不希望能在這場風暴中找到一絲平靜，如此情況似乎可以在美國房地產市場中看到，尤其是單戶出租住宅。

金融科技公司 Roofstock 為全球用戶提供房屋待售資訊及管理服務，讓投資人能透過網站完成整套購屋流程。根據 Roofstock 統計，過去幾週亞洲投資人的網站訪問量大幅成長了 5 倍，執行長 Gary Beasley 認為這可能是武漢肺炎疫情導致的結果。

Beasley 認為，投資人可能希望將資金挹注到更穩定的領域，像是房屋之類的實體資產，這些資產通常與股票市場不相關，在市場動盪時期，諸如美國房屋等相對資產往往表現良好。

在疫情漸趨嚴峻之際，人們普遍對外出活動或是與人群接觸感到敏感，Roofstock 的平台則為線上投資提供一種模式，展示了技術如何在非常時期為投資人創造不同的方法。

Roofstock 注意到，除了亞洲買家，來自德國買家的訪問量也成長 4.5 倍，澳洲買家訪問量成長了 2.5 倍，英國買家則成長 1 倍。

不過，目前美國房市正處嚴重供不應求，不斷上升的需求肯定持續加劇買家競爭。Beasley 表示希望看到一些投資人將房產掛牌出售以滿足市場需求，藉此帶來更高的房價。