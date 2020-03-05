【日盛投顧】收復10日線

◆盤勢分析

1. 美股報復性反彈帶動亞股全面上漲，台股周四呈現跳空開高走高，權值股重回市場青睞，中小型股族群的 IC 設計強勢走漲，終場指數上漲 122.47 點，漲幅 1.08%，收在 11，514.82 點，成交金額為 1，443.45 億元。三大法人合計買超 31.99 億元：外資買超 9.66 億元、投信買超 14.61 億元、自營商買超 7.72 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為約 11，250 點附近，上檔壓力為約 11，650 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上開口擴大，短線仍有機會持續反彈。

3. 櫃買指數上漲 1.75%，收在 145.18 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 台股選股方向可留意矽晶圓、記憶體、PCB、伺服器、CIS、生技。

大盤反彈，績優題材股走漲

1.IC 設計：由於中國傳出開始陸續復工，整體消費性產品在 Q2 有機會產生補庫存效應，相關上游 IC 設計營運將有機會成為率先回溫的族群，受惠 AMD 供應鏈的 5269 祥碩強勢攻上漲停，伺服器的晶片廠 5274 信驊同樣在 10 點前攻上漲停至終場。

2. 散熱：由於中國在疫情後為加速 5G 應用視為提振內需產業之一，受惠 5G 基地台應用的散熱族群周四再度成為多頭追逐的族群，3338 泰碩再度放量上攻站上季線，也帶動同族群 6230 超眾、3324 雙鴻、3653 健策、3017 奇鋐同步走漲。

3. 記憶體：受惠全球記憶體供需改善，儘管外資調降評等但 8299 群聯公司強烈反駁，股價周四再度走漲盤中高點創今年二月以來的波段高點，另外記憶體模組廠 8271 宇瞻周四強勢攻上漲停至收盤，3260 威剛放量上攻收盤站上所有均線之上。

4. 操作建議：美股在降息後出現反彈，台股周四連帶受激勵強勢站上 10 日線，短線上醞釀仍有機會再持續反彈走漲，不過現階段肺炎疫情持續困擾美國，加上美股現階段行情上下波動很大，因此操作上不宜過度追高，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低拉回可挑選具有下半年景氣谷底回溫或二月營收公布績優股，布局做短線操作。