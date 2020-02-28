〈美股盤後〉美股陷入修正！道瓊狂瀉 1190 點 創史上最高單日跌幅

道瓊狂瀉 1190 點 創史上最高單日跌幅。(圖片：AFP)Tag道瓊那指標普費半美股盤後武漢肺炎武漢中國美國新冠病毒WHO世界衛生組織美國疾病控制與預防中心CDC<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK臉書USS:FB:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCK波音USS:BA:STOCK寶潔USS:PG:STOCK思科USS:CSCO:STOCK美國運通USS:AXP:STOCKIBMUSS:IBM:STOCK高盛USS:GS:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK美光USS:MU:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK3MUSS:MMM:STOCK延伸閱讀美股還沒殺完？道瓊連二日崩逾 1900 點的五大原因最新！武漢疫情強襲伊朗政壇 伊朗副總統確診