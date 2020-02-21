〈美股盤後〉美股收黑！武漢肺炎不安重返 Fed 潑降息冷水 (圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊蘋果冠狀病毒新型冠狀病毒武漢肺炎聯準會FedCDC美國疾病管制與預防中心<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCKQorvo Inc.USS:QRVO:STOCK思佳訊USS:SWKS:STOCK博通USS:AVGO:STOCK美光USS:MU:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK網飛USS:NFLX:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK花旗集團USS:C:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK富國銀行集團USS:WFC:STOCK摩根士丹利USS:MS:STOCK億創理財USS:ETFC:STOCK有限品牌公司USS:LB:STOCK延伸閱讀2021蘋果新iPhone 有望採高通 Snapdragon X60FBI 未雨綢繆！搶購 4 萬美元消毒液口罩狠甩愛立信！華為持續稱霸全球 5G