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無懼疫情干擾 陳衍豪：甲桂林329檔期推案不受影響
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/19 18:26
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甲桂林廣告業務總經理陳衍豪看好2020房市發展。（圖/甲桂林提供）
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房產
甲桂林陳衍豪
2020房市
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