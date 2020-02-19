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緊鄰水岸豪宅價格僅1/10 大直美堤花園蟬聯北市中古屋交易冠軍
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/19 17:15
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大直美堤花園連三年蟬聯北市熱門中古社區第一名。（圖/翻攝GoogleMap）
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房產
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