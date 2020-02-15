黑天鵝襲擊不斷 資金轉進債券避險 1月固定收益資金規模年增67%

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2020年2月15號18點41分

今年以來在美伊關係緊張、武漢肺炎疫情等黑天鵝襲擊下，促使資金轉進債券避險，根據投信投顧公會統計，1 月境內投信基金規模 4.07 兆元、年增幅 47%，其中固定收益債券基金規模年增幅 67%，成為資金追捧焦點。

根據投信投顧公會最新統計，今年 1 月國內基金規模仍高達 4 兆元以上，較前月微幅增加 1.8%，但比起去年同期則大幅增加 1.3 兆元，年增幅達 47%。

進一步觀察各類型基金規模，在低利率環境下，投資人仍熱衷追求收益，帶動固定收益基金規模持續攀升，單月資金規模 6508 億元、年增幅 67%，其中｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模年增幅高達 1.06 倍，相對受市場資金青睞。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明認為，在低利率環境下追求收益仍是趨勢的情況下，進而推升全球高收益債券、新興市場債券等具備較高的債息收益的基金買氣。

張瑞明進一步指出，目前美歐等成熟市場公債僅 0%-1% 低利水準，擁有高配息率的債券相對受青睞，帶動資金規模迅速攀升，今年在市場不確定性增加，並影響經濟基本面，建議可將適合長期投資的固定收益債券納入核心配置。

此外，台股基金 1 月資金規模 1831 億元，較去年同期增加 14%，但比起前月卻減少 5%。富蘭克林華美高科技經理人郭修伸認為，1 月台股基金規模月增幅下滑，應與觸及萬二高點，資金獲利了結有關，但整體而言，台股仍擁有高殖利率與半導體發展雙優勢，仍可望持續吸引資金挹注。