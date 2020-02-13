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【財經M平方】武漢肺炎衝擊比SARS還猛烈？二大關鍵指標讓你運籌帷幄
財經M平方
※來源：財經M平方
2020/02/13 18:40
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本次武漢肺炎為短期影響，但預計對東南亞的衝擊將比 SARS 還要猛烈。(圖：AFP)
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