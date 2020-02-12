1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
看好2020房市 科達推「適住宅」 鎖定小宅換屋族
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/12 15:49
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
科達機構董座賴建程。（圖/科達機構提供）
Tag
房產
科達機構
賴建程
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
〈玉山金法說〉去年是精彩年 獲利連8年新高 三大指標 ...
17:44
2.
〈穩懋法說〉Q1受疫情影響有限 正向看今年5G需求
17:25
3.
馬來西亞經濟成長降至10年新低 央行：還有降息空間
17:07
4.
【日盛投顧】指數收復季線
16:23
5.
〈半導體產業展望〉SEMI：下半年半導體業景氣可望反 ...
15:39
6.
〈微風驚傳大裁員〉其他百貨業證實無裁員計畫 疫情僅是短期因素
14:54
7.
【國泰投顧】對抗新型冠狀病毒，教你投資醫療產業！
14:27
8.
〈武漢肺炎疫情〉星宇航停飛澳門後 新航點宿霧延至7/1開航
12:13