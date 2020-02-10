聯發科5G貢獻遞延至下半年 外資降目標價至420元

外資出具報告指出，受新型冠狀病毒影響，聯發科 (2454-TW) 5G 產品營收貢獻恐遞延至下半年，不過全年營收仍可年增逾 1 成，約 2800 億元，維持買進評等，目標價則因短期終端市場未明，從 480 元、490 元降至 420 元、466 元。

聯發科估首季營收將季減 7%-15%，約 550-602 億元，外資表示，聯發科受疫情影響，手機訂單能見度不高，加上淡季效應，營收呈季減態勢，毛利率可維持在 42%。

5G 產品方面，外資認為，聯發科天璣 800 系列將使用在人民幣 2500 元左右價格帶，出貨時程落在第 2 季末，因此較明顯的營收貢獻恐延至下半年，全年 5G 晶片出貨約 4000 萬套。

展望今年，外資表示，聯發科 5G、ASIC 及車用電子等新領域業績成長強勁，成長型產品包括 IoT、WiFi 等業績也可望有雙位數年增幅，近期電視晶片開始回補庫存，也有利其業務發展，估全年營收可望年增逾 1 成，達 2800 億元。聯發科去年營收 2462.22 億元。

外資認為，聯發科受惠非中國等新興市場需求，4G 晶片出貨量、市占率皆會優去年，加上 5G 晶片平均銷售單價上看 38 美元，有助產品組合改善，估今年營運優去年，獲利則可望挑戰賺逾兩個股本。