2019建照開工爆量11.6萬戶  10年來最佳  台中奪第一

內政部最新統計，2019 年全台的建照創下近 25 年來新高，開工量也同步增加，全國總計住宅類共開工 11.6 萬戶、年增 14%，同時也創下 2009 年統計以來的新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台住宅建照與開工量同步走高，其中台中市開工數量高達 2.6 萬戶，更創下近 10 年單一區域開工數量最多的紀錄，顯見台中市的開發商有感景氣復甦，

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，反應市場景氣快速回溫，全台住宅建照與開工量同步走高，2019 年住宅開工高達 11.6 萬戶；其中台中市開工數量高達 2.6 萬戶，更創下近 10 年單一區域開工數量最多的紀錄，顯見台中市的開發商有感景氣復甦，建案銷售穩定，更積極的買地推案，熱度甚至超過人口數量最多的新北市。



比較 2014 年房市景氣轉折點，與 2019 年的區域開工表現狀況來看，包括台中市與台南市都是呈現正成長的區域，台中市幾乎呈現倍增的強勁表現，高雄市則是多了約 5 千戶，顯示區域房市熱都高，建商有信心持續買地推案。

台北市則是另一個表現強勁的區域，2019 年台北市建案開工量高達 1 萬 488 戶，同樣也是創下近 10 年以來的新高。台北市不像其它區域有大量的重劃區土地供給，但在政府積極都市更新與危老改建的政策之下，似乎也逐漸收到好的成果。



曾敬德表示，開工量增加一方面代表建商信心與展望樂觀，但推案大量增加也會增加市場供給，對於消費者來說，則有更多新的房子可以比較，但短期內面對外在的武漢肺炎疫情影響，還需觀察疾病發展與後續市場買氣復甦狀況。