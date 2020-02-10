目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主豪華遊輪，由於發生群聚感染的緣故，截至目前共有 70 個新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 的確診病例，日本政府考慮對停留船上的 3600 多名乘客及船員，還有下船的人們進行病毒檢查。而船公司也表示對受到影響的乘客們將進行全額退費。

鑽石公主的營運公司美國《公主遊輪》在 10 日宣布，因受新型冠狀病毒影響而無法在橫濱港下船的乘客將獲得全額退費。退費範圍包含遊輪費用以及搭乘遊輪前後的機票、新幹線等交通還有飯店費用。在各港口靠岸時的觀光旅遊行程，還有在船內所利用的各項服務費用也全部包含在內。

有乘客表示，他們在 9 日晚間已收到船公司社長署名的退費通知，在上頭寫著「希望能藉此稍微舒緩目前所感受到的緊張情緒」。

鑽石公主全額退費 日本考慮全船病毒檢驗 (圖片：AFP)

這次鑽石公主的旅遊行程長達 16 天時間，費用也因客房有無陽台從 29 萬 5 千日圓到 47 萬 8 千日圓不等。而套房費用則落在 108 萬 2 千日圓至 138 萬 2 千日圓之間。

日本厚生勞動大臣加藤勝信在週一 (10 日) 內閣會議後的記者會上表示，為認確船上 3600 多人的健康狀態，原則從 2 月 5 日起的 14 天時間，請大家待在船艙客房等處的方針不變。

他也提到由於船內發生眾多感染，有許多人反映在下船時必須再度進行檢查，關於實施檢查時的因應還有可行度等，會進行仔細檢討。

而在另一方面，加藤勝信也提到目前正檢討要對多少人進行檢查，而檢查能力又有多少，還有需要耗費幾天時間等問題，目前也都在檢討當中。如果可行就打算實施，然而目前情況並非處於可行階段。他還提到，若將來下船時要實施檢查，受檢人也必須等結果出爐才能下船，若實施病毒檢查，在船上所待的時間也可能更加拉長。