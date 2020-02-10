北京宣布封城 市場擔心上海將跟進

週一 (10 日) 中國最高政治中心—北京宣布進行小區域式的封閉管理，也意味著北京也加入「封城」狀態。在兩會開議前的敏感時刻封城，是否今年的兩會將如期舉行也受到外界關注。

北京市政府指出，北京市將進行嚴格的小區域封閉管理，外來車輛及人員不得進入，赴北京人員也必須報告健康狀況，完成個人資料登記。

而在到達北京的 14 天內，從疫區離開或有過和疫區人員接觸史的民眾，應依規定接受檢查或居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出。若是拒絕接受觀察、居家自主管理等防疫措施者，將依法嚴懲。

此外，北京社區內非生活所需的公共場所一律關閉，各機關單位及企業也須嚴格加強體溫監控，北京城內房仲及房東必須向當地單位提供出租房屋及承租人資訊，已供防疫工作進行。

目前中國已有 80 多個城市實施封城等「封閉式管理」，不過依情節區分有硬封城與軟封城之分。

硬封城如同武漢，當地機場、車站等對外窗口全數封閉，城市內的大眾運輸也停運。不過如防疫物資等等特殊情況需求仍可開放運輸。而硬封城大多數位於湖北省境內。

軟封城則是進行小區域的封閉式管理，如北京、南京、杭州等等，關閉不必要的公共場所，所有社區進出進行人員管控。

中國經濟最具指標的上海是中國一線城市中唯一未「封城」的城市，但上海周邊重要城市，如溫州、杭州、台州、寧波等均進行封閉式管理，此外這些城市也屬於「大上海」的一部分。這些城市封城，證明疫情危機逼近上海。市場均關注這個經濟指標大城何時將宣布封城，一旦封城恐會對 A 股帶來信心上的衝擊。