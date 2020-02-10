宅經濟發酵 網家收復百元關卡 創近2個月新高價

由於武漢肺炎疫情持續蔓延，百貨零售店來客量明顯減少，宅經濟商機則逆勢發威，其中，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物湧入搶購防疫商品的消費者，電玩銷量也明顯成長，在傳統淡季，可望逆勢衝出一波業績，激勵今 (10) 日盤中股價收復百元關卡，創近 2 個月新高。

由於全台各地展開防疫大作戰，PChome 24h 購物指出，民眾不僅減少出入公共場所，對於消毒防護意識也大幅提高，使防疫用品買氣持續攀升，近一周消毒類商品的搜尋量已大幅成長 400%，防疫器材熱搜次數也有近 300% 的成長。

PChome 24h 購物觀察站上的防疫熱搜關鍵字，前三名依序為口罩、酒精、乾洗手，其中，儘管口罩目前配合政府政策統一由指定通路販售，但市場需求仍高，搜尋量居高不下。

同時，消滅細菌、維持清潔已是防疫重點，帶動次氯酸類商品、紫外線殺菌燈、病毒崩噴劑、酒精棉片和加護靈除菌品均熱銷。

PChome 24h 購物也發現，近期電玩遊戲銷量成長 40%，反映民眾外出意願降低、開學時點延後等因素帶動居家娛樂買氣，尤其 PS4、Switch 主機和遊戲片皆成為熱銷夯品。

展望後市，網家銷售 3C 產品的營收比重占整體 B2C 營收約 7 成，今年持續力拚陸續增加非 3C 產品類別，例如票券，隨著近期 B2C 平台買氣明顯轉強，可望持續增添營運成長動能。