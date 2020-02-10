國巨、華新科、大毅 繼續乘風破浪再勝疫情？

受武漢肺炎疫情影響，在地企業延後開工，加上中國多省交通運輸管制，亦打亂被動元件生產節奏，不僅 MLCC 供給銳減，電阻生產也受影響，致使廠商成品庫存水位偏低，產品交期再度延長；供給缺口擴大下，MLCC 報價可望再調漲，國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW)、大毅(2478-TW) 等相關廠商可望受惠。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，由於被動元件產業位於中國的廠區甚多，肺炎疫情影響下，相關工廠被迫遞延至 2 月 10 日後開工，在此情勢衝擊下，致使業界廠商成品庫存水位急降。

龍頭廠國巨 1 月電阻與電容的成品庫存已跌破 50 天，且電阻庫存更低於電容，為最接近前波庫存低點的時期，2 月因蘇州廠未能如期招工進一步擴產，預期整體庫存將持續探底。

國巨年後獲外資逆勢大買 6,600 張，融資卻大減 2,100 張，籌碼面來看越來越集中在法人身上，技術面而言，股價亦站回月線，重新回到封關前的價格，相對其他電子股來說非常的強勁。近半年來被動元件可說是利空出盡，不但 MLCC、電感、電阻同步缺貨漲價的聲音不斷，武漢的肺炎疫情更加重了缺貨的疑慮，近日全球龍大廠村田更宣佈將擴增 MLCC 10％以因應嚴重不足的產能，國巨身為全球最大的消費性電子被動元件大廠，可望受惠最深；同時外資亦同步加碼其他被動元件，可望帶動整個族群。

華新科是台系第二大被動元件廠，產品走向多元，有電容器、電阻器、電感器和 RF 元件，其中 MLCC 占比 83.2％，晶片電阻 (Chip-R) 占比 10.1％。另外華新科持續積極布局 5G，瞄準 5G 智慧型手機的模組需求更是 5G 布局重點。

華新科表示，射頻元件 (含括天線、訊號擴大器與濾波器) 市場總產值規模預估將為 4G LTE 的 3 倍。華新科管理層也表示，原本看 2020 年下半年 5G 可帶來明顯效應，但來自不少與華為相關的客戶所提供訊息，都直指 5G 商機貢獻會提前在 2020 年上半年就發酵；華新科還指出，5G 衍生的週邊應用對被動元件的需求將更勝於 5G 基礎設施。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，被動元件供需持續吃緊，且短期內稼動率大幅拉升不易，除晶片電阻已供不應求外，再加上近日菲律賓火山噴發導致部分機場暫時關閉，恐讓全球 MLCC 供需緊縮加劇。

由於市場供需趨緊，大毅去年下半年已調漲晶片電阻價格，在電阻方面，大毅去年電阻營收比重約佔 70％，在市況回溫及庫存降低下，目前稼動率已由去年上半年的 50～60％提升至 70％，看好第一季價格可望回穩。



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