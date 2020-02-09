杭州封城 台安控廠轉單效應加速 估最快Q2發酵

隨著中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國浙江省杭州市也已進入「封閉式管理」，其中被美國列為貿易黑名單的安控大廠海康威視及大華，總部也位在杭州，台安控業者表示，隨著當地企業復工時程恐再延期，出貨面臨挑戰，估最快今年第 2 季可再獲轉單，法人看好，晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW)、慧友 (5484-TW) 等台廠可望受惠。

業界人士指出，美中貿易戰開打後，美國將中國安控廠海康威視、大華科技等列入關稅清單，且多數公部門、私部門規定不許使用來自中國製的安控產品，讓台安控廠近期掀起一波轉單效應。

繼美中貿易戰後，中國又爆發武漢肺炎疫情，杭州也已進入半封城狀態，其中杭州國家「高新技術產業開發區」是多數中國電商、監控大廠的總部中心，包括安控廠海康威視、大華科技，科技大廠諾基亞、三星半導體、阿里巴巴等。

業界人士表示，目前中國安控大廠復工日期不確定性高，加上美國抵制中國產品情緒不減反增，台灣安控廠有機會持續增加歐美訂單，並加速轉單力道，估今年第 2、3 季開始發酵。

安控廠指出，雖然目前庫存足以滿足市場需求，不過，安控上游材料多來自中國，若上游復工進度不理想，儘管台灣有足夠產能可應付，仍將衝擊整體供應鏈。

國內安控廠自去年底開始迎接轉單商機，今年營運也正向，其中晶睿旗下自有品牌業務 (OBM) 已加入新客戶並進入試產，估今年整體網路攝影機市場出貨量年增 8%，晶睿力拚超越市場平均。

奇偶同時看好 AI 網路攝影機需求逐漸提升，預計今年上半年推出 AI 相關新品，新品由台灣生產，可望添營運新動能，拚今年獲利持平去年。