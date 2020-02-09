疫情延燒影響需求遞延 今年兩大動能台IC設計廠營運仍有撐

新型冠狀病毒持續擴散，衝擊民間消費力道，IDC 預計，今年中國第 1 季手機出貨量將年減 3 成以上，不過市場普遍認為，此次疫情帶來的衝擊僅是造成需求遞延，今年還有 5G 與東京奧運等需求支撐，台 IC 設計廠營運仍有撐。

中國各地工廠預計本周一 (10 日) 復工，不過因疫情仍無法得到控制，市場普遍擔憂，為免疫情持續蔓延，各廠復工時程恐延至 2 月中下旬，品牌廠在產業供應鏈掌握度不高下，拉貨力道將轉為保守，衝擊台廠首季營運。

不過，市場普遍認為，此次疫情僅是將需求遞延，而非消失，主要動能來自於 5G 與東京奧運需求，各國 5G 先後在去年底、今年初陸續商轉，品牌廠也搶搭 5G 首波換機潮，有助今年 5G 手機市場發展。

台 IC 設計大廠聯發科認為，中國仍是 5G 手機最大市場，估出貨可達 1 億至 1.2 億支，占全球市場 6 成，聯發科日前已發表的 5G 晶片天璣 1000、800 ，客戶端導入狀況佳，終端產品最快上半年問世，今年晶片市占率目標 40%。

另外，東京奧運也將在今年舉行，電視機換機潮可期，今年 OLED 滲透率可望逼近 40%，聯詠驅動 IC 除可受惠中國 OLED 產能持續開出外，也可隨整體市場成長。

儘管目前疫情仍在向上發展的階段，但疫情若能獲得控制，下半年因銷售旺季到來，供應鏈營運將逐步加溫。