〈熱門股〉聯電去年獲利亮眼 連5紅周漲近1成 收復5日線與月線

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 受惠去年獲利表現亮眼，寫 4 年新高，今年第 1 季可望淡季不淡，全年更將優於產業平均，外資上調目標價，推升本周股價走勢強勁，不畏大盤走弱，連 5 日收紅，周五 (7 日) 終場收在 16.35 元，股價周漲 9.7%，單周一舉收復 5 日線、10 日線與月線。

聯電預估，第 1 季產能利用率約 9 成，晶圓出貨量、ASP 均將持平，預估毛利率約 14-16%；法人估第 1 季營收將與去年第 4 季持平，營運淡季不淡。

展望本季，聯電共同總經理王石表示，根據客戶預測，第 1 季整體業務前景持穩，主要受惠無線通訊與電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，消費性電子需求表現相對疲弱。

隨著客戶未來新產品設計定案將進入量產，王石表示，聯電可望從 5G 和物聯網發展趨勢中，特別是無線設備及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益，他並看好，8 吋產能將持續吃緊，樂觀看待前景。

王石並預期，今年半導體市場產值將年增 4-6%，其中，晶圓代工 (含先進製程) 產值將年增 7-9%；而聯電受惠日本新廠加入營運帶動，今年營收表現將優於晶圓代工產業平均，但若排除日本新廠挹注，在產品市占率提升、需求回溫等因素推升下，表現也將與產業相近或稍優於產業平均。

聯電去年第 4 季受惠 5G 需求增溫，整體產能利用率攀升至 92%，單季稅後純益達 38.4 億元，季增 31%，每股純益 0.33 元，稅後純益與 EPS 均創 18 季新高。去年全年稅後純益 97.08 億元，年增 37.2%，每股純益 0.82 元，寫近 4 年新高。