〈聯電法說〉今年資本支出10億美元 日本新廠本季就可望獲利

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (5) 日召開法說，宣布今年資本支出預算為 10 億美元，較去年 7 億美元成長逾 4 成，其中 85% 將用於 12 吋廠，部分將投入擴產廈門聯芯 28 奈米產能，目標為明年中前，使廈門廠整體月產能達到 2.5 萬片。而日本 12 吋新廠去年第 4 季已達損平，進度優預期，本季就可望獲利。

聯電總經理王石表示，將維持資本支出紀律，今年資本支出預算為 10 億美元，以因應中長期客戶和市場的需求，其中，投入在 12 吋的資本支出達 85%，8 吋的資本支出則約 15%，將持續切入新市場，並擴展既有市場。

聯電目前 28 奈米製程月產能約 4.5 至 4.6 萬片，廈門聯芯 12 吋廠去年中月產能已達約 1.7 萬片，其中 28 奈月產能約 5000 片。王石表示，今年資本支出中部分將用於投入廈門廠 28 奈米製程，目標為明年中前，使廈門廠整體月產能達到 2.5 萬片。

至於去年第 4 季併入的日本 12 吋 USJC 晶圓廠，聯電原先預期，併購效益將在併入後 2 至 3 季陸續發酵，不過，聯電財務長劉啟東表示，日本新廠去年第 4 季已達約損平水準，進度優於預期，今年第 1 季就可望獲利，併購效益發揮的時間點將較原先預期來得早。