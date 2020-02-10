LINE首創線上可刷29家銀行信用卡繳水費 還能愛心捐款5秒鐘完成

防疫不出門，照樣可繳帳單及捐款！開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行金融元件平台「KGI inside」運用 Open API 技術，攜手國內最大社群通訊平台「LINE」推出全新改版「生活繳費王」官方帳號，除了升級使用介面，讓用戶體驗秒速繳費，更首創透過 LINE 刷 29 家銀行信用卡線上繳交水費，還能愛心捐款 5 秒鐘完成，以及所有帳單皆能設定自動提醒功能，力拚成為民眾貼身帳單的好管家。

根據財金公司 2018 年 5 月調查，台灣帳單規模預估為 19.3 億張，相當於每個家庭平均每年需繳 21 張帳單，但這些帳單散落各處、且繳費日不一，若無整合管理的平台，經常會發生漏繳或遲繳，進而衍生出違約金或額外孳息。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，為使「生活繳費王」官方帳號更符合使用者需求，凱基銀行分析一萬名忠誠用戶的線上使用行為後，設計出更直覺、好用的嶄新操作介面，解決約三分之一用戶反映繳同類型帳單時得每月重覆填資料的痛點，推出能自動記憶已繳帳單與扣款帳號的功能，下次繳費時即能自動帶入，大幅減少須填寫欄位，最多從 7 個填寫欄位減降只須 1 個，且操作時間從過往約 3 分鐘大幅減降到 5 秒就能完成繳費。

值得一提的是，考量民眾將信用卡作為支付工具已是常態，本次「生活繳費王」改版特別首創用戶可透過 LINE 平台，使用 29 家銀行信用卡繳北市自來水費、台灣自來水費。同時還可刷卡捐款，使用者隨時可以實際行動幫助心臟病兒童基金會、雙福基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華聖母基金會、育成基金會、中華民國紅十字會等 6 個社福團體。未來還將推出信用卡繳社區管理費的線上服務。

周郭傑指出，新版「生活繳費王」還提供所有帳單都能設定繳費提醒推播的功能，用戶只要自訂繳費提醒的名稱，往後繳費時間接近時，即會收到 LINE 訊息提醒，所有自訂提醒皆一目瞭然。他強調，「KGI inside」持續依據生活場景及用戶痛點，思考對用戶最有效的解決方案，LINE 生活繳費王是金融業於通訊平台提供金融服務之首例，期盼提供民眾貼身帳單管家，也希望藉由愛心捐款專區的創設，串聯更多民眾的愛心，實踐普惠金融精神。