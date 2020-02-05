去年逾160萬人使用i繳費平台繳學費 7大銀行推刷卡分期0利率搶客

雖然各級學校因應武漢肺炎疫情延後開學，但是學雜費還是得繳，由於「i 繳費」平臺上可繳交逾 2300 家學校的學費，據統計，去 (2019) 年超過 160 萬人使用「i 繳費」平臺繳交學費，瞄準此商機，包括中國信託銀行等 7 大銀行推出刷卡繳學費分期 0 利率的優惠搶客，最優的喊出 12 期 0 利率。

中國信託銀行指出，「i 繳費」平臺上可繳交逾 2300 家學校的學費，2019 年有超過 160 萬人使用「i 繳費」平臺繳交學費，總金額約新臺幣 340 億元，較 2018 年成長 10%。

「i 繳費」平臺上除了有合作學校多的優勢之外，還有 7 大銀行推出刷卡分期 0 利率，包括：中國信託銀行、台北富邦銀行、台新銀行、玉山銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、凱基銀行等 7 家銀行；而華南銀行雖然沒有 0 利率，但仍推出分期優惠。

中信銀行進一步分析內部數據發現，近 3 年以中信卡繳交學費的客戶中有 4 成使用分期付款，中信銀行持續提供刷中國信託信用卡繳交學雜費免手續費與 6 期分期 0 利率等優惠，設定 9 期或 12 期分期服務，亦可享免收前 6 期分期利息。此外，卡友於中信卡繳學費活動網頁設定代扣繳並登錄，可享刷信用卡單筆滿新臺幣 3 萬元回饋 300 元代扣繳金，同時可參加「百萬獎學金抽獎」活動。另外，刷中國信託商旅鈦金卡繳費可再享 0.3% 現金回饋無上限。

而台北富邦銀行也祭出 3、6、12 期分期 0 利率供選擇，但是若要享分期 12 期 0 利率可是有條件的，單筆須達 3 萬元 (含) 以上才可申請，惟持富邦 J 卡、尊御世界卡刷學費不限金額即享 0 利率。

玉山銀行也推出 4、6、12 期 0 利率，但是也都有單筆金額限制，分別為 3000、5000、3 萬元 (含) 以上，而且須臾帳單結帳日三天前於活動網頁完成設定才算數。此外，玉山銀行還有更長天期的分期供有資金調度需求的卡友選擇，分別為 18 期、24 期，但是年利率分別為 11%、12%，也都需要先設定。

台新銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、凱基銀行都是最高 6 期 0 利率，其中，台新銀行單筆金額需達 3 萬元、兆豐銀不限金額但需至信用卡官網申請、國泰世華銀行單筆限 3000 元以上、凱基銀行單筆限 2 萬元以上。

華南銀行則沒有 0 利率方案，推出 3-24 期不等的分期方案，手續費有 100 也有 200 元者，單筆金額須達 3000 元以上，年利率 4.99%-9.99% 不等。