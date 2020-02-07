【群益投顧】反彈止步，疫情升溫衝擊心理層面

一、盤勢分析

根據日本 NHK 報導，《鑽石公主》郵輪上感染累積 61 例，中國 A 股三大股指震盪調整，台股在連續反彈 3 個交易日之後，今日調節賣壓湧現，指數開低走低，大跌 136 點，疫情升溫對心理層面造成衝擊，防疫概念股漲勢再起，蘋概三王台積電 (2330)、鴻海(2317) 及大立光 (3008) 等同步走弱，大盤差一點吞噬前一日長紅 K 棒。

二、盤勢預估

下週鴻海復工，是否解決有關生產、出貨等進度問題，會影響台股走勢，只要武漢肺炎疫情不再惡化，台股有機會再向上挑戰月、季線反壓，加權指數回檔呈現量縮，研判台股回檔空間有限，大盤下檔重要支撐在 2/4 跳空缺口 11，400 點，反彈留意 IC 設計、被動元件、記憶體等強勢族群，防疫題材擇機逆勢操作。

神盾 (6462) 專利戰勝訴，宣告匯頂 (603160.SH) 屏下生物特徵識別裝置專利無效，盤中一度逆勢反彈近 7%。受惠 CIS 感測元件缺貨及 TWS 需求，原相 (3227) 淡季不淡，盤中股價漲逾 5%，7 日聯發科 (2454) 法說，攸關 IC 設計族群走勢，下半年復甦力道備受市場關注。

武漢肺炎疫情擴散，口罩與清潔、疫苗與耳溫槍、宅經濟等受惠，與大盤走勢呈現反向關係，遊戲股股王鈊象 (3293) 公佈 1 月營收 6.16 億元，連續兩個月創歷史新高，盤中股價再闖關 500 元。宇峻 (3546) 手遊《三國群英傳 M》將於 18 日上市，股價高姿態。防疫題材股毛寶 (1732)、恆大(1325)、康那香(9919) 股價逆勢漲停，亞諾法 (4133) 攜手日本 Cellspect，開發新型冠狀病毒抗體，買單搶進攻上漲停。耳溫槍也供不應求，熱映 (3373)、豪展(4735) 股價表現強勢，再次強調，多數防疫題材只適合短期逆勢操作。

被動元件、記憶體供需可望再度反轉，禾伸堂 (3026) 元月營收重返 10 億元，工廠在台灣，不受疫情衝擊，股價漲 1.88%，大摩喊國巨 (2327) 目標價 505 元，盤中股價力守平盤。記憶體產業營運看好，DRAM 股南亞科 (2408)、記憶體模組宇瞻(8271) 及宜鼎(5289)，表現相對抗跌，似乎還有機會維持強勢格局。

三、強勢股

電子：

原相 (3227)、系統電 (5309)、禾伸堂 (3023)、聯電 (3023)、宜鼎 (5289)。

非電子：

南六 (6504)、豪展 (4735)、正隆 (1904)、宇峻 (3546)、康友 - KY(6542)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據