台股週線收紅市值站回35兆元 下週盤勢看兩大變數

亞洲武漢肺炎確診病例攀升，削弱市場投資信心，台股今 (7) 日隨亞股走弱，終場重挫 136.87 點，收在 11612.81 點，但週線順利翻紅，上市公司市值增加 3565 億元，重回 35.2 兆元。投信表示，目前大盤處於高檔盤整階段，後續須觀察中國 10 日開工與疫情控制狀況。

儘管美股三大指數收紅，但受武漢肺炎疫情持續升溫影響，主要亞股普遍轉弱，台股今天也重挫超過 130 點，三大法人同步站在賣方合計賣超 135.54 億元。以類股來說，權值三王同步走弱，防疫概念股則因確診人數增加再度獲資金追捧。

富蘭克林華美投信表示，中國武漢肺炎疫情自 1 月底起迅速蔓延，導致外資轉買為賣，台股鼠年開紅盤後下跌逾 5%，加權指數跌破 20 日、60 日均線，短線不利多方攻勢。

儘管台灣受境外感染影響，確診病例增加至 16 例，但富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台灣目前疫情控制仍相對穩定，加上我醫療設備完善，研判疫情不至於衝擊市場信心。

富蘭克林華美投信認為，中國延後至 2 月 10 日開工將衝擊整體製造業供應鏈，大盤拉回修正，建議可觀察消息面影響，待疫情控制較穩定後，建議重新調整配置逢低布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，現階段影響大盤重要的變數主要仍取決與疫情變化，至於疫情能否穩定控制，則可觀察中國確診人數是否下降、是否如期 10 日開工，以及抗病毒藥是否取得大比例的成功。

廖哲宏認為，目前台股仍處於疫情風險與下半年景氣回升預期的邊界，而受疫情影響較小的個股，包括半導體業、金融股的表現有機會優於大盤。