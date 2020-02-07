疫情對美股影響有限 尖牙股指數飆漲近2成

無懼武漢肺炎疫情，美股短暫修正後由科技股領軍，在超寬鬆流動性環境下，加上重磅企業財報優於市場預期，推動道瓊、標普 500 與那斯達克等三大指數持續衝高，作為科技龍頭股指標的尖牙股指數（NYSE FANG+ Index）更是大幅飆漲，今年來已上漲逾 16%。

儘管有疫情衝擊，但目前美國境內疫情仍可控，經濟受影響不大，因此，在經濟穩健、資金持續寬鬆、政局趨穩的加持下，統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰認為，美股將持續成為全球股市領漲前鋒，因為美國目前消費與就業市場依然強勁，且市場普遍預期即使經濟成長率下修，聯準會也會降息救市，此外，美國總統大選趨於明朗，武漢疫情造成中國供應鏈與物流受阻，有利川普一直主張的美國企業產線回歸政策，推升了連任聲勢。

在武漢疫情擴大後，投資機構調整投資策略，全球股市震盪後開始出現產業加大分化現象。袁永騰表示，尖牙股指數十大成分股為網路、媒體、電商與電動車等大型成長產業龍頭股，多是新型態商業模式企業，長期受惠於網路成長商機，較不受實體經濟活動減緩衝擊，且多數成份股 2019 第四季財報業績多遠優於市場預期，成為市場大型資金主要關注標的，近日飆股包括電動車大廠特斯拉、社群網路服務公司推特，都是該指數成份股。

其中，最大飆股當屬電動車大廠特斯拉，因近期交車量數據亮眼，且財報獲利也高於華爾街分析師預期，股價連日奔馳，儘管本週三（1/5）反應上海超級工廠 Model 3 因疫情延後產能與交付而重挫 17%，但隔天迅速翻漲，累積今年來漲幅高達 79%。

袁永騰表示，市場對特斯拉的偏愛，主要來自長線發展趨勢的預期，5 日歐洲第二大汽車市場英國政府宣布，將從 2035 年起禁止銷售汽油、柴油或混合動力的新車，比原計畫提前 5 年，以降低碳排放。而全球最大汽車市場中國，長期發展電動車政策不變，特斯拉在上海建置的工廠，其原物料供應、製造與銷售，全在中國境內，使得外界評估武漢疫情對其生產銷售的影響較為短暫。

中期而言，袁永騰認為，武漢肺炎病毒與 SARS 相較，雖傳染力較高，但致死率低許多。全球在多次疫病控制經驗與醫療技術進步下，目前武漢肺炎於中港以外未出現社區感染，尚屬可控。短期間因交通往來與貨物運輸減少，以及中國工廠延後返工影響，預期全球製造業與服務業將出現下滑並導致 GDP 成長率下修。但因目前市場庫存水位偏低，若新增病例未持續出現大幅增加，疫情趨緩後，預期相關需求仍會快速回籠。由於全球股市位於高檔，將因此因素修正，然貨幣寬鬆環境持續，中期景氣並不會因疫情進入衰退，股市修正後預期仍將是向上格局。