為何谷歌終於公布YouTube和雲端業務數據？因為Pichai上台了

經過多年始終堅持沒有必要公布其不同業務的績效之後，Alphabet (GOOGL-US) 終於在週一 (4 日) 公布旗下兩個最傑出部門的財務業績。

為什麼如今同意完全公布？因為 Alphbet 必須如此。

在 2014 年批准並於 2017 年底生效的營收確認規則，要求企業在向公司主要決策者如 CEO 報告財務數字時也須以同等方式向投資人報告。基本上，如果 CEO 能看到絕大部分的財務數字，則該公司也應將該部分的結果告訴投資人。

由於各企業於 2017 年截止日期之前個別訂定了營收確認規則，美國證券交易委員會 (SEC) 特地與 Alphabet 進行了溝通，以了解其為何未提供其細項業務的營收數字，其中提到了 YouTube、谷歌雲端和其他一些業務，例如硬體。

谷歌當時回應表示，該公司首席決策者 Alphabet CEO Larry Page 並未看到絕大多數的財報結果，不像現任谷歌 CEO Sundar Pichai 可以看到大多數財報數據。

所有這些都在去年年底出現變化，Page 及其聯合創始人 Sergey Brin 退出 Alphabet 領導層，Pichai 被晉升為 Alphabet 的 CEO，這意味著 Pichai 將成為 Alphabet 的首席決策者，並已向 SEC 承認，他可以看到 YouTube 和其他谷歌業務成果。事實上，因為 Pichai 的上任，Alphabet 落入自己的陷阱，被迫公開大多數業務財報。

在 Pichai 晉升之後第一份財報週一出爐，Alphabet 也首度公布了 YouTube 業績，其廣告總營收在 2018 年首次超過 100 億美元，並在 2019 年超過 150 億美元。在 Pichai 過去曾暗示驚人的年增率後，谷歌雲端業務也被個別分拆公布，2019 年的營收為 89 億美元，而 2018 年為 58 億美元。

在被問及首次公開披露 YouTube 結果的記錄原因時，Alphabet 發言人表示，除了在財報發布會和電話會議中發表的評論之外，該公司沒有其他要分享的訊息。

但財務長 Ruth Porat 在財報聲明中指出，「為了進一步了解我們的業務和未來的機遇，我們現在更詳細地披露我們的營收，包括搜索、YouTube 廣告和雲端服務。」

多年來，投資人一直希望並要求獲得這些數據，卻從未成功。2020 年發生的唯一變化是 Pichai 現在執掌 Alphabet 而非 Page，這就是 YouTube 和谷歌雲端營收數據被披露的原因。