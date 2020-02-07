卡達第二大銀行發行伊斯蘭債來台掛牌 渣打銀成唯一主辦承銷商

渣打銀行今 (7) 日替卡達第二大銀行、卡達伊斯蘭銀行 (Qatar Islamic Bank) 發行在台灣發行第一檔伊斯蘭固定收益證券 (Sukuk)，是第一檔來台掛牌發行採外幣計價的首檔伊斯蘭債券。

為活絡債券市場，金管會去 (2019) 年先後開放專業投資人、金融機構可投資伊斯蘭固定收益債券，今天掛牌的伊斯蘭債券也是金管會開放市場可投資伊斯蘭債券後，首檔來台掛牌的伊斯蘭債券。

渣打銀行總經理林遠棟表示，卡達伊斯蘭銀行本次發行的伊斯蘭固定收益證券，銷售對象為專業投資人，發行總額共 8 億美元，票面利率是以浮動利率 3 個月期美元倫敦銀行間拆借利率 (Libor) +1.35%，發行期間為 5 年，渣打銀行是唯一主辦承銷商。

林遠棟指出，渣打銀行 (台灣) 曾在 2018 年替卡達發行 60 億美元國家主權債，2020 年再替卡達第二大銀行卡達伊斯蘭銀行，發行在台首次掛牌的伊斯蘭債，目前已替全球法人機構發行 63 檔國際板債券，是目前台灣專業版國際債券最大承銷銀行。

渣打銀行從 2016 年起，首次引進中東大型金融機構來台發行國際債券，成為中東地區法人在台發行國際債券倚重的的金融機構，陸續協助中東地區的阿布達比銀行 (First Abu Dhabi Bank)、卡達國家銀行 (Qatar National Bank) 和阿聯酋杜拜國民銀行 (Emirates NBD Bank) 等成功在台發行國際債券。