活絡國際債券市場 有條件開放銀行可投資伊斯蘭債券

為活絡我國國際債券市場，金管會今 (26) 日宣布，開放銀行業可以投資伊斯蘭固定收益證券 (Sukuk)，不過考量風險，限定投資 Sukuk 的原始取得成本總餘額，不得超過銀行核算基數 10%。

金管會自 2013 年以來，就陸續透過建立專業板債券市場的分級管理制度、放寬專業板發行人及投資人範圍、促進商品多元化等措施，強化我國國際債券市場的競爭力。

為持續促進國際債券市場的多元化發展及商品多樣性，金管會更已於今 (2019) 年 6 月 14 日開放外國發行人於我國發行可以銷售給專業投資人的外幣計價 Sukuk，並明定所發行的 Sukuk 類型要以資產基礎租賃型 (Ijarah)、資產基礎代理型 (Wakalah) 為限。

金管會今天進一步開放商業銀行可以投資 Sukuk，金管會表示，銀行投資 Sukuk 有助增進資金運用彈性及收益，並活絡國際債券市場。

金管會表示，目前開放的 Sukuk，商品設計是以分配收益方式取代利息支付，經濟實質與普通債券相同。Sukuk 非依金融資產證券化條例發行，惟其運作結構與資產基礎證券類似，其發行人為由發起人所成立的特殊目的公司 (SPV 公司)，透過 SPV 公司按約定的收益分配率，支付收益給 Sukuk 投資人，並於到期後償還本金，故在投資屬性上，Sukuk 為具資產基礎證券性質的債券，因此銀行可依規定投資。

簡單來說，所謂伊斯蘭固定收益證券，也就是市場俗稱的伊斯蘭債券，目前在東南亞發展非常蓬勃，但它的投資模式跟傳統的債券投資方式有所不同。主要的差異在於傳統的債券（bond）是發行者為了籌措資金，約定在借款期間內，支付利息以及到期時償還本金的一種有價證券，因此，債券的利息便是投資人在投資時的重要參考依據

但是依據伊斯蘭教義，其金融商品禁止收取利息，故 Sukuk 於商品設計上是以分配收益方式取代利息支付，其經濟實質與普通債券相同，相關監理措施並比照國際債券相關規定辦理。

雖然開放銀行業可以投資 Sukuk，但金管會強調，考量 Sukuk 在臺發行仍處於初步開放及發展階段，商業銀行對於這類商品類型風險掌握尚不熟悉，其投資限額除應納入「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」第 2 點第 1 項各種有價證券的總餘額控管外，為管理集中度風險，商業銀行投資 Sukuk 的原始取得成本總餘額，不得超過銀行核算基數 10%。