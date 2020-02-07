〈台股盤中〉疫情升溫拖累權值股走弱大跌逾百點 防疫族群轉強

美股在貿易戰關稅降溫下再度創高，但隨著肺炎疫情不斷升溫，亞股今 (7) 日普遍走跌，台股同樣面臨疫情升溫、季線反壓，指數開低走低，盤中大跌逾百點，惟防疫概念股再度成為盤面焦點，預估成交量 1200 億元。

盤面上權值股表現疲弱，蘋概三王同步走弱，台積電、大立光跌幅超過 1%，鴻海也在平盤之下震盪，反觀防疫概念股再度成為盤面焦點，南六、熱映、美德醫 - DR 攻上漲停，恆大、亞諾法、花仙子、康那香、毛寶、杏輝等表現也優於大盤，隨疫情升溫，防疫需求持續升溫。

另一方面，遊戲概念股也受惠宅經濟發酵，宇峻、大宇資、傳奇、橘子、鈊相、網龍、智冠表現也不俗。

盤面上電子族群相對弱勢，其中印刷電路板，定穎、健鼎、柏承、金像電、華通、欣興、南電表現疲弱，散熱族群雙鴻、建準、奇鋐、泰碩、健策等都拉回整理。

若依類股來看，僅有化學生技醫療、造紙類股逆勢抗跌，其餘族群皆在盤下震盪整理，其中受疫情影響最深的汽車、航運、觀光等族群表現最為弱勢。

法人表示，台股受肺炎疫情影響，短線上檔面臨季線反壓，雖然下周一中國預定復工，但復工進度仍具不確定性因素，建議投資人不宜過度追價，建議保守操作，可選擇受惠疫情轉單族群或營收較佳的個股逢低布局。