〈台股盤後〉肺炎疫情因素影響鈍化 大漲176點挑戰季線反壓

受惠美股大漲，市場對肺炎疫情恐慌趨緩激勵，台股今 (6) 日由台積電、鴻海領軍強漲，台塑四寶同步強彈，國泰金、富邦金等金融權值股也走揚助攻，指數開高走高，終場大漲 176.06 點，收在 11749.68 點，挑戰季線反壓，成交量為 1431.21 億元。

台股今日上市股族群全數收紅，其中以油燃指數表現最強勢、漲幅達 3.79%，其次為機電指數，漲幅超過 3%。櫃買市場今日同樣開高走高，終場上漲 1.92 點，以 144.31 點作收，成交量約 369.7 億元；上櫃指數部分，僅生醫指數收黑，其餘均收紅，其中以電子零組件族群表現最強勢、漲幅達 2.57%，其次為漲幅 2.52％的網通族群。

電子三雄方面，台積電今日股價開高走高，終場上漲 1.53%，收在今日最高點 332.5 元，突破月線；鴻海也同樣開高走高，終場上漲 1.7%，收在 83.6 元，站回 5 日線之上；股王大立光受到 1 月業績寫 7 個月來低點，加上 2 月出貨動能趨緩影響，盤中股價一路處於盤下，午盤後翻紅，小漲 0.31%，收在 4845 元，力守 5 日線之上。

IC 設計族群表現續強，類比科亮燈漲停，點晶、原相強漲逾 7%，致新、瑞昱也有超過 5% 的漲幅，譜瑞 - KY、義隆、安國、九暘、創意、連宇漲幅均超過 4%，虹冠電、研通、聚積、力旺、通嘉、聯詠漲幅均超過 3%。

工具機族群受惠產業市況可望回溫，由亞德客 - KY 領軍大漲、漲幅逾 7%，上銀上漲逾 6%，全球傳動、亞崴漲幅逾 4%，程泰、直得也有超過 3％的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近期股價持續強彈，顯示對武漢肺炎疫情出現鈍化跡象，但從上次 SARS 經驗來看，儘管短期股市表現鈍化，但後續不排除有再修正的可能，估指數短線要有強勢表現機率不高，將處於箱型區間整理狀態，待反彈到季線之上，獲利了結賣壓可望出籠。