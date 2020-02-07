終於盼到外資回頭 台股重返季線2條件

武漢肺炎疫情反而為美中貿易大戰帶來和緩契機，美中雙方互降對對方商品徵收的關稅，激勵美股道瓊指數再創歷史新高。而台股部分，也終於盼到外資回頭買超，台股能否重返季線？得看 2 條件。首先必須能站穩 11700 整數關卡，其次新台幣匯率必須穩住 30 元大關，不宜再貶。關鍵密碼為 11676、11727 與 11762 點。

台股能否站穩 11700 關卡，觀察位置為 11727 點，如能站穩 11727 點，將有機會伺機挑戰 11762 點。如要再拚 11800 點關卡，11814 點站穩才算收上。而 11700 至 11762 點為這波牛熊大戰的主要角力區，下方 11676 也是重要觀察位置，如未能守住 11676 點，反彈力道將稍稍居於下風，如再回測，需觀察 11626 點，如 11626 點也未能穩住，需提則需提防回測 11600 點關卡，如 11588 點也棄守，則需提防回測 11553 點，如棄守則反彈結束，提防再次往 11500 點之下測試。

在疫情部分，台灣雖然新增確診病例再增，但到目前為止都以境外感染為主，元宵節將是疫情重要觀察的時間點，元宵節後只要台灣未見確診病例數攀升，意味第一波防疫措施奏效。但是對部分生產基地在大陸的上市櫃公司，則是得觀察大陸廠區復工狀況。這部分復工狀況是否順利，也攸關整體電子供應鏈能否順暢供貨，如復工不順，電子供應鏈除了缺料外，如發生斷鏈狀況，影響範圍與時間恐將擴大。

本波反彈的空間，以及時間，都進入關鍵位置，如未搶到反彈的投資人，也不必急於此時進場。可挑選這波大盤反彈格局中，但個股多頭格局未被破壞，甚至已率先回補鼠年紅盤日缺口者，作為觀察重點，如再加上法人加持，仍將是大盤落底後最有機會率先創高的族群。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)