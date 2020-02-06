外資回頭轉買52億元 開紅盤以來最大金額 大買金融股

台股今 (6) 日由台積電、鴻海領軍，大漲 176.06 點，收在 11749.68 點；三大法人方面，外資回頭轉買 52.09 億元，為鼠年開紅盤以來買超最大量，並大買金融股，投信賣超 7.55 億元，自營商也回頭買超 0.09 億元，中止鼠年以來連續賣超態勢，三大法人合買 44.63 億元。

台指期部分，外資加碼多單 2033 口，多單未平倉口數增至 37012 口；投信回補空單 558 口，空單未平倉口數降至 21230 口；自營商增持多單 1777 口，多單未平倉口數增至 2789 口。

類股來看，由於金融股對中國曝險低，資產品質有望不受武漢肺炎衝擊，加上高殖利率支撐，吸引外資回補，買超前五名中，有 3 檔為金融股，其中，永豐金、元大金等，分別獲外資大買 1.39、1.19 萬張，而開發金、國泰金、台新金、上海商銀、富邦金、新光金、玉山金、第一金、華南金、台中銀、合庫金、臺企銀，也獲外資買超上千張。

統計外資買超標的，群創獲外資買超最多、買超達 1.8 萬張，其次為永豐金的 1.39 萬張、聯電的 1.31 萬張，第四、五名分別為元大金、開發金。晶電、鴻海、友達、中鋼獲外資買超逾 4000 張，國泰金、緯創、華航、台新金、中環、仁寶也獲外資買超逾 3000 張。

外資賣超方面，市場對武漢肺炎疫情恐慌氛圍趨緩，外資大賣富邦 VIX 2.2 萬張，連 2 日調節，其次為元大 S&P 原油正 2 的 1.8 萬張、元大滬深 300 正 2 的 7114 張，第四、五名分別為中石化、元大台灣 50 反 1，外資賣超超過 3000 張，而欣興、義隆、奇鋐、京元電、華邦電等電子股，也遭外資調節超過 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近期股價持續強彈，顯示市場對武漢肺炎疫情出現鈍化跡象，但從上次 SARS 經驗來看，短期股市後續不排除有再修正的可能，估短線要強勢表現機率不高，將處箱型區間整理狀態，待反彈到季線之上，獲利了結賣壓可望出籠。