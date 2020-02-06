不畏疫情 0050僅5日就填息 10萬投資人樂翻天

全台最具代表性的 ETF「元大台灣 50 ETF」(0050-TW) 今 (6) 日以 91.65 元開出後，便一路向上，盤中順利突破 92.15 元填息達陣，終場收 92.3 元，不畏武漢肺炎疫情，0050 僅 5 個交易日便完成填息，等於送給近 10 萬名投資人開春賀禮。

0050 於 1 月 31 日除息，每股配發 2.9 元，配息金額為成立以來的第二高，其 2019 年兩次評價配息各為 0.7 與 2.9 元，累計配發 3.6 元，年化配息率達 3.99%，因此吸引投資人注意，除息日與除息前夕交易量大增，且兩日單位數皆增加，顯示投資人看好 0050 長線走勢，逢低搶進。

武漢肺炎重挫全球股市，台股也不例外，鼠年首日 (30 日) 開盤大跌，法人表示，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，尤其 0050 成分股為台灣前 50 大標竿企業，擁有抗跌領漲特性，只要疫情不影響其公司營利，待疫情影響結束後，便回歸原本走勢，建議投資人可分批進場、逢低布局。

台灣首檔 ETF「元大台灣 50 ETF」成立於 2003 年 6 月 25 日，不僅是現今規模最大、最具代表性的 ETF，也因受到廣大投資人青睞，為全台第一檔受益人數突破 10 萬人的 ETF，與元大高股息 ETF(0056-TW)、元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 同被稱為國民 ETF，更是投資人定期定額首選標的之一。