隨選健身支出大增 客戶忠誠度更較傳統健身房高

健身產業務仍在蓬勃發展，其中一個類別更是一支獨秀。

根據 Cardlytics 的統計，去年傳統健身房、精品工作室和隨選 (on-demand) 串流媒體健身的總支出僅成長 5%，但其中隨選健身支出卻增加了近 59%。

提供隨選產品的企業包括 Beachbody、Gaia、Peloton (PTON-US)、Daily Burn 和 Forte 等，僅佔健身總支出的 6%。

而傳統健身事業如 Planet Fitness (PLNT-US)、Golds Gym、LA Fitness、Crunch 和 Anytime Fitness 仍然在市場有擁有 72% 的市佔率，剩下的就是精品工作室，但是，隨選型服務的成長呈天文數字，自 2017 年以來支出大增 129%。傳統健身房支出僅增加 6%。

Cardlytics 行銷長 Dani Cushion 說：「很多原因在於它是全新、有趣、新鮮，而且不是一再重複原有的東西。」

「隨選型服務空間越來越大，因為它非常方便。人們決定參與健身的門檻要低得多。」

這就是為什麼顧客願意留下來的原因。在去年秋天為止，在 1 月加入傳統健身房和工作室的客戶流失超過四分之三，但是隨選型健身計劃在 9 個月的時間裡仍留下約半數的客戶，而按需健身課程的支出在去年底的假期購物季中激增。

隨選型服務的價格也便宜得多，平均用戶每月花費約 48 美元；而傳統健身房每月為 59 美元，精品工作室為 136 美元。

Peloton 是價格較高的串流媒體健身代表型企業之一，它的成長十分驚人。根據第 2 季財報，其訂戶年增 96%，達到 71.2 萬人，訂戶收入增加 107%。

一些大型健身品牌，例如 Crunch，現在也提供隨選健身選項，有些則將虛實混合提升到新的水平。洛杉磯的精品健身房 Lekfit 將重心轉移到串流媒體內容上。

Lekfit 創始人兼 CEO Lauren Kleban 說，「我們其實是最早進行數位化的企業。」「我們真的很早就看到了這塊商機。因此沒有將大量資金投入實體店面，而是將其移至網路，減輕了不少財務負擔。」

該公司的數位平台每月收費 19.99 美元。現在更在洛杉磯開設一家樓高三層、佔地 6000 平方英尺的旗艦工作室和精品店。Lekfit 在其工作室提供 5 項統包課程，價格 170 美元。

根據該公司說法，Lekfit 的數位平台帶進其 90% 的收入，並且每年實現 100% 的成長。約有 87% 的訂戶居住在洛杉磯和紐約的精品中心以外，並吸引了大量國際用戶的關注。Kleban 承認她的數位客戶忠誠度更高。

她說，「在強化數位發展後，我們的客戶流失率非常低。我可以肯定，如果不是從事這一行，我也不會在家健身。每個人都希望身體健康。數位化的發展讓這種期待變得非常容易。」