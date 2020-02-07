梅努欽：受波音公司危機拖累 美國今年GDP將低於3%

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (6 日) 表示，他預計 2020 年美國經濟的增長率將會低於 3%，這在一定程度上是由於波音 (BA-US)737 Max 停飛危機，對美國出口所造成的打擊。

美國總統川普承諾，在任期內實現每年 3% 或更高的經濟成長，但一直未能實現。梅努欽預計，波音所遭遇的麻煩，會使美國 2020 年的 GDP 減少 0.5 個百分點。

梅努欽表示，美國原應達到 3% 的成長，但受到波音及其他事件的拖累而降低。他說：「作為最大的出口商之一，波音對我們的出口產生了重大影響。我認為這可能是 50 個基點或是更多。」

美國去年公布的 GDP 為 2.3% 成長，為川普任期內最差的 1 年，而 Fed 及其他獨立機構預測，美國今年的經濟成長將放緩，至 2% 左右或以下。

梅努欽週四的說法與上個月他提出的看法一致。相較於梅努欽的發言，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 不久之前的預測仍然樂觀，他在上個月表示，美國經濟成長今年至少應超過 3%。

他在瑞士達沃斯經濟論壇上表示，貿易協議將提供幫助，而聯準會更寬鬆的立場也會有利，儘管經濟增長率現在下降到了 2.5% 至 3%，但他預計仍將有 3% 以上的成長。