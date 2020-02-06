〈台塑四寶業績發表〉四寶1月營收與上月持平 台塑、台化寫逾40個月低點

台塑四寶今 (6) 日公告 1 月合併營收共 1169.32 億元，與上月持平、年減 15.3%，主要受到農曆春節假期因素影響，工作天數減少，加上武漢肺炎疫情使物流受限，四寶營收均較去年同期衰退，其中，台塑、台化均較去年同期衰退逾 28%，台塑寫 40 個月新低、台化則是近 47 個月低點。

台塑 (1301-TW)

台塑 1 月營收 138.58 億元，月減 11.4%，年減 28.9％。

台塑指出，今年 1 月受到農曆春節影響，加上中國肺炎疫情蔓延、運輸受阻，且客戶開工不得早於 2 月 9 日，使銷售量差減少 15.2 億元；價格方面，中國液鹼同業為避免農曆春節期間庫存增加，農曆年前加大出貨量，加上武漢肺炎導致下游需求減少，拉低亞洲市場行情，使銷售價差減少 2.7 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 1 月合併營收 223.14 億元，月減 6.8%，年減 10.7%。

南亞指出，1 月銷售量差減少 19.5 億元，銷售價差增加 3.2 億元。從地區別來看，台灣受春節連假影響，營收小幅減少 5.5%；美國因聖誕節假期結束，營收大幅增加 42.4%；中國因春節連假導致營收下滑。從產品別來看，電子材料營收減少 16 億元、塑膠產品減少 6.3 億元、化工產品增加 5.2 億元、聚酯產品則增加 1.1 億元。

此外，由於武漢肺炎疫情擴散，南亞在中國各生產基地，所屬省份都發布延後復工通知，許多原料供應商及客戶到目前都無法開工，運輸也受到影響。雖然南亞部分產能在春節期間維持連續生產，不在延後復工的範圍內，但受限上下游停工及運輸困難，使 1 月下旬起的業績開始受到影響。

台化 (1326-TW)

台化 1 月合併營收 226.48 億元，月減 7.1%，年減 28.8%。

台化指出，1 月營收衰退主要受農曆春節因素影響，工作天數減少，其中，銷售量差減少 20.5 億元，銷售價差增加 3.1 億元。又以台化寧波營收減少程度最大，受農曆春節及中國疫情影響，物流受限，使營收減少 10.3 億元。

價格方面，台化表示，春節前市況正常，價格有回溫趨勢，除苯及 PX 因新產能因素略微下滑，其餘產品維持穩定略漲，其中以苯酚、丙酮將陸續安排檢修，供應偏緊支撐價格回升較多。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 1 月合併營收 581.12 億元，月增 10%，年減 6%。

台塑化表示，1 月煉油事業因原油平均煉製量增加，營收月增 13.7%，烯烴事業產能利用率雖較去年 12 月的 102% 略減至 100％，惟下游需求轉強，乙烯售價走高，丙烯與丁二烯則因供給吃緊而價揚，使烯烴事業營收月增 0.9%。整體而言，銷售量差共增加 58.9 億元，銷售價差減少 6.3 億元。