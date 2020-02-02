聯發科法說、台塑四寶業績發表、12月景氣燈號公布 本周大事預告

武漢肺炎蔓延全球，聯發科將成疫情爆發以來，首場重量級科技大廠法說，台塑四寶也將在本周四舉行業績發表會，各家都將釋出疫情影響的最新看法，另外國發會預計周一公布去年 12 月景氣燈號，挑戰「連兩綠」，以下是本周重要大事預告：

聯發科法說周五重磅登場 關注 5G、三率、疫情影響

手機晶片大廠聯發科將在本周五 (7 日) 舉辦法說會，今年起為維持訊息一致性，從以往中、英文法說各一場，整合為英文一場，外界預期，聯發科可望在本次法說釋出三率，分別是今年全球 5G 手機滲透率、自身 5G 晶片毛利率與市占率預估，以及疫情對半導體產業的具體影響。

台塑四寶業績發表會 下游庫存需求成焦點

台塑四寶將在周四 (6 日) 舉行業績發表會，台塑先前看好下游客戶庫存、備貨需求會在農曆年後增加，不過因武漢肺炎影響，產業供需勢必產生影響，至於具體程度與中國產能布局則是本次發表會焦點。

國發會公布 12 月景氣燈號 挑戰「連兩綠」

國發會周一 (3 日) 將公布去年 12 月景氣對策信號，在國內台商回台投資、半導體廠商擴大資本支出、新技術研發帶動，內需市場同樣受惠購物節、年前備貨帶動下，景氣燈號可望連 2 亮代表「穩定」的綠燈，但近期受新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情影響，對未來景氣增添不確定變數。

1 月進出口統計受春節影響 恐終止連二紅

財政部周五 (7 日) 將公布 1 月進出口統計，外界指出，因去年春節假期在 2 月，今年春節則在 1 月，工作天數較去年少的前提下，進出口數值可能終結連二紅，轉為負成長。

面板大廠友達法說周四登場 聚焦三議題

面板大廠友達周四 (6 日) 將舉辦法說會，除公布去年第 4 季財報及全年財報外，預期市場將聚焦在第 1 季展望、武漢肺炎疫情影響面板供需、面板價格等三大議題，而根據研調機構調查指出，今年首季面板價格持續回升，加上武漢疫情影響中國廠商產能、新產能開出時程，將有助減緩供需比失衡狀況，價格也回升可望更加顯著。