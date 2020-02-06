盤前財經大事搶先讀2020年02月06日

今日操盤前瞻

台灣 1 月 CPI

中國 1 月外匯存底

德國 12 月工廠訂單

法說會：友達、映興、艾姆勒

參議院力挺！川普自世紀彈劾案「無罪脫身」

拜共和黨在參院中佔多數之賜，美國總統川普週三 (5 日) 一如預期，自世紀彈劾案中獲判無罪、無需下台。值得注意的是，美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）認為川普濫用權力，是唯一跑票的共和黨參議員。閱讀全文...

武漢肺炎前景難料 全球央行可能被迫降息

隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，可能衝擊全球經濟，全球央行們也正對此嚴陣以待，目前已有日本、澳洲、新加坡等亞洲央行表示，若疫情對市場需求、通膨預期、金融市場三者帶來持續性的打擊，那麼他們將願意採取行動。閱讀全文...

鴻海傳全面復工延至 2 月底 全年營收年增下修至 1-3%

鴻海 (2317-TW) 傳出因為受到武漢肺炎疫情趨嚴影響，不僅導致全面復工時辰延後，更下修全年營收年增至 1-3%，對此，鴻海除了表示，並未正式對外提供財測數字外，也重申中國廠區 2 月 10 日復工目標不變。閱讀全文...

〈友達入股凌華〉凌華：雙方合作已久 結盟著眼二個布局

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (5) 日宣布公開收購工業電腦 (IPC) 業者凌華 (6166-TW)，對此，凌華表示，雙方合作已久，跟友達策略結盟有助擴展客群外，同時也可利用友達的廠域，推動智慧工廠應用。閱讀全文...

〈聯電法說〉今年資本支出 10 億美元 日本新廠本季就可望獲利

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (5) 日召開法說，宣布今年資本支出預算為 10 億美元，較去年 7 億美元成長逾 4 成，其中 85% 將用於 12 吋廠，部分將投入擴產廈門聯芯 28 奈米產能，目標為明年中前，使廈門廠整體月產能達到 2.5 萬片。而日本 12 吋新廠去年第 4 季已達損平，進度優預期，本季就可望獲利。閱讀全文...