防疫期看漲電玩股？停工若逾一個月 產業反受重大負面衝擊！

冠狀病毒爆發，工廠延後開工、學生延後返校，電玩業可能因而獲益？券商 Jefferies 分析師認為，冠狀病毒爆發對電玩產業的潛在衝擊恐怕很微妙：短期有利，但若病毒危機長期未解，恐怕會有非常不利的衝擊。

本週稍早有分析師表示，由於越來越多消費者選擇在家而不進行戶外活動，因此電玩公司可望受益。由於冠狀病毒爆發後，各地交通受限，許多企業也延後農曆新年後的開工日。

但 Jefferies 分析師 Ken Rumph 報告指出，如果疫情持續超過數週，對整體產業來說恐會造成重大不利影響。

「在中國，短期影響只是打電動的時間變多了，但如果停工的時間超過一個月，電玩遊戲排程就會被延後，2020 年秋季預定推出的新主機可能因為長期停工而出現供應問題。」

該分析師估計，所有為西方國家開發的遊戲約莫 30% 至 50% 由中國打造，例如藝電 (EA-US)、Ubisoft、動視暴雪 (ATVI-US) 和 Take-Two Interactive (TTWO-US) 均在中國營運業務。

Rumph 表示，如果只是停工數週，情況還能控制，但如果延長到數月，就會造成遊戲推出時間延後，因為受限於安全要求和軟體工具，無法利用遠端訪問長期工作。

該分析師指出，2020 年稍晚是微軟 (MSFT-US) 和 Sony (SNE-US)下一代主機的關鍵發布時間，但這 2 大主機製造商均在中國製造該硬體。

「考量到下一代主機推出時，將排定行銷、競爭和遊戲同步發售等行動，現在停工對之後的發展值得關注。」